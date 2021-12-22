Как сообщает Politeka.net, беременная жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка, которая со дня на день должна родить дочь, активно ведет свою страницу в Instagram и часто общается с поклонниками через нее. Так, в этот раз девушка жестко ответила недоброжелателям, которые обвинили их с мужем в том, что рожают ребенка и спихнут его на родителей.
По словам Иванки, с новорожденной дочерью ей будет помогать только муж, и больше никто. "С ребенком мне будет помогать только мой муж, и больше никто. Поэтому перестаньте писать, что это мы родим ребенка нашим родителям, а не нам. Мы себе ее рожаем", - ответила на обвинения жена Сасанчина.
Отметим, что помолвка 19-летнего Романа Сасанчина с его 23-летней возлюбленной случилась еще весной, после чего паре многие говорили, что им еще рано жениться. Причина такого решения стала известна позже – в конце лета парочка объявила, что они ждут ребенка. И совсем недавно, за несколько недель до родов, Рома и Иванка официально поженились.
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