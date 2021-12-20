Невестка Софии Ротару и жена ее единственного сына Светлана Евдокименко засветилась на одном из светских мероприятий с Машей Ефросининой, актрисой Еленой Лавренюк и другими.

Невестка Софии Ротару работает кинопродюсером, кроме того, она помогает украинской легенде в бизнесе, сообщает Politeka.net.

В новом Инстаграм-посте Светлана Евдокименко показала, кадры с мероприятия, посвященному новому сериалу " Кава з кардамоном". Среди гостей была не только главная героиня Елена Лавренюк, но и телеведущая Маша Ефросинина.

Невестка Софии Ротару выбрала для выхода белый пиджак и черную юбку. Губы она решила подчеркнуть красной помадой. В итоге образ получился сдержанным, но в то же время с изюминкой.

"Презентация сериала «Кава з кардамоном»", - написала Евдокименко.

За три часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Ты видение 😍", "❤️❤️❤️❤️", "😍👍🎉🎈Светик 👍", "Какие все красивые!!!😍", - написали пользователи Сети.

Отметим, Руслан и Светлана Евдокименко познакомились в 1990 году, у пары двое детей - Анатолий и София. Оба также растут творческими людьми.

Руслан Евдокименко продюсер своей матери. После смерти отца он стал единственной опорой для матери.

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