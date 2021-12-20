Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз 48-летняя звезда удивила всех новым фото, на котором показала свой образ из нового клипа.
На снимке Руслана запечатлена в удивительной локации на съемках своей видеоработы. Оказалось, что артистка готовит премьеру колыбельной, так что и образ подобрала весьма необычный. Многие привыкли видеть звезду в более экстравагантных и дерзких образах, однако в новом клипе она предстанет нежной и хрупкой. На фото звезда позирует в коротком светлом платье с пушистой накидкой, ее волосы завязаны в узел, а на лице легкий макияж и мечтательный вид.
В подписи к публикации Лыжичко написала: "Уже через несколько дней… Премьера музыкального видео на авторскую колыбельную "Ходить Сон". Для меня это очень неожиданное перевоплощение. Очень нежно и хрупко. Очень подлинно. Я сама с нетерпением жду эту премьеру, а еще больше – вашу реакцию!".
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