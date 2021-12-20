Наталья Могилевская начала строить карьеру с 90-х годов, передает Politeka.net. Артистка делала перерыв, исчезнув со сцены, но уже несколько лет, как включилась в работу.
Также звезда активно ведет свой Инстаграм, на который у нее подписаны 1,3 миллиона человек. В новом видео певица поделилась позитивным настроением. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Наталья Могилевская в черном платье позировала за столом с большим букетом роз.
"Больше всего мне бы сейчас хотелось выйти на улицу и упасть в этот холодный снег ❄️
Но я в макияже, в красивом платье и через час мне выходить на сцену. Я постаралась с помощью своего голоса создать вам настроение, так как я это делала всегда ❤️", - написала звезда, спев свою старую песню "Зима".
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"Как же это красиво! ❤️ Браво", "Какое красивое платье и плечи нежные женственные без погон, прекрасный романтичный образ", "Вы великолепны 💔🤩", "Это моя самая любимая песня и Самый любимый клип. Спасибо за минутки радости в этот вечер", "Спасибо за песню и настроение.. эта песня очень много значит для меня...", - прокомментировали пользователи Сети.
Напомним, что худеющая Могилевская показала, чем приходится заниматься по ночам
Как сообщала Politeka, Наталья Могилевская в платье с кружевами заинтересовала игривым образом