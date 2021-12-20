Украинская певица Наталья Могилевская, которая была капитаном на шоу "Співають всі", подарила своим поклонникам позитивное настроение, исполнив одну из старых песен.

Наталья Могилевская начала строить карьеру с 90-х годов, передает Politeka.net. Артистка делала перерыв, исчезнув со сцены, но уже несколько лет, как включилась в работу.

Также звезда активно ведет свой Инстаграм, на который у нее подписаны 1,3 миллиона человек. В новом видео певица поделилась позитивным настроением. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Наталья Могилевская в черном платье позировала за столом с большим букетом роз.

"Больше всего мне бы сейчас хотелось выйти на улицу и упасть в этот холодный снег ❄️



Но я в макияже, в красивом платье и через час мне выходить на сцену. Я постаралась с помощью своего голоса создать вам настроение, так как я это делала всегда ❤️", - написала звезда, спев свою старую песню "Зима".

"Как же это красиво! ❤️ Браво", "Какое красивое платье и плечи нежные женственные без погон, прекрасный романтичный образ", "Вы великолепны 💔🤩", "Это моя самая любимая песня и Самый любимый клип. Спасибо за минутки радости в этот вечер", "Спасибо за песню и настроение.. эта песня очень много значит для меня...", - прокомментировали пользователи Сети.

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