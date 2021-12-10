Известная продюсер и украинская певица Наталья Могилевская, которая была главным судьей в шоу "Співають всі", сразила видом на красном дорожке.

Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская является популярным украинским продюсером и певицей. Также она являлась главным судьей среди звездной сотни на шоу "Співають всі".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Наталья Могилевская засветилась на красной дорожке в шикарном наряде. Она нарядилась в черное платье с разрезом до бедра. Также свой образ певица дополнила красным экстравагантным пиджаком. На видео она держит награду, которую получила за свою песню "До дна", её признали песней года.

"Песня года "До дна". Спасибо!", — поблагодарила за награду Наталья Могилевская.

"Принимаю поздравления", — добавила певица.

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