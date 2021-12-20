Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская часто рассказывает о своей жизни и своих успехах, а также делится рассказами о будущих проектах и планах на день. С недавних пор Наталья также стала больше публиковать простых, не постановочных фото.

Наталья решила в этот раз поделиться светлым кадром и восхитила есбественным видом без лишних фильтров. В платье нежного оттенка с кружевной белой подкладкой с цветами артистка выглядела весьма привлекательно.

«Кто что нашел у себя под подушкой? 🎁 Всех с праздником! Тепло, уют и радость в каждый дом 💋» - пишет Могилевская.

Поклонники поддерживают:

«Наверное искала плохо, пока что ничего не нашла 😂; С праздником Наталья Алексеевна ❤; А у вас что было под подушкой ?); Красотка❤️; Наталья, Вас также с праздником! Пусть Николайчук исполнит заветные желания😍; С праздником Вас! Исполнение всех желаний; Ребёнок нашел сладости, у папы ничего не было, и это озадачило нашу кроху,😂; Какие перемены😍».

На другом фото Наталья была в необычном наряде с вырезом. Могилевская сидела у стены. улыбаясь и хвастаясь роскошным видом.

"Задумывались уже о новогоднем меню? Делюсь с вами личными секретами любимого вегетарианского оливье. Поскольку я не употребляю мясо, готовлю оливье с сейтановыми сосисками. А вместо картофеля кладу авокадо. Обычному майонезу тоже есть полезная замена – домашний майонез из кешью вместо яиц. Выходит очень вкусно и легко! Всем рекомендую! Попробовали бы такой?", - написала Наталья.

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