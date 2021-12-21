Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грэг, эмигрировавший с матерью в США еще в детстве, растрогал душевным порывом.

Так, 42-летний Грэг, который, к слову, пошел по стопам отца и открыл в Сан-Франциско свою танцевальную школу, опубликовал любопытное фото в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Общая трагедия, как смерть любимого отца летом этого года, сблизила детей Чапкиса, разбросанных по всему миру. Грэг трогательно поздравил с днем рождения сестру Лилию - она родилась от первого брака и старше его на 21 год.

"С днем рождения, сестра! Люблю тебя очень сильно❤️", - признался сын Чапкиса.

На снимке улыбающаяся Лилия позировала в синей кофточке на софе, обнимая рукой породистого котика.

О жизни 64-летней единственной дочки Чапкиса известно немного. Она давно эмигрировала из Украины в Италию, вместе с тогда еще своим мужем, артистом оперетты тенором Евгением Сафрончиком, с которым, впрочем, уже рассталась, и 13-летней дочерью Анной, внучкой Григория Николаевича. Позднее у нее родилась еще одна дочь Виктория.

Известно, что Лилия, как и ее отец, преподает хореографию, прочно пустив свои корни за границей. У нее теплые отношения с дочкам, старшая из которых стала известной модельию и актрисой. Анна Сафрончик часто выкладывает в соцсети кадры их совместного досуга.

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