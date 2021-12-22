Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер решила прокомментировать ситуацию с ее коллегой по проекту, придерживаясь нейтрального мнения. Таким образом Паркер попыталась избежать критики в сети.
Так, американская актриса Сара Джессика Паркер на своей странице в Инстаграм написала заявление, в котором от своего имени и имени коллег прокомментировала обвинения в сексуальном насилии в адрес актера Криса Нота.
"Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это было очень трудно сделать, и мы благодарим их за это", – говорится в сообщении.
Примечательно, что поддержки мужчина от коллег не получил, словно не был с ними многие годы на проекте.
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Мы писали, что сразу две женщины, которые не знакомы друг с другом, заявили, что Крис Нот их домогался, в разное время и при разных обстоятельствах.
Сам актер подчеркнул, что все встречи были добровольны и по согласию. На данный момент уже известно, что Нот лишился ещё и 12 млн долларов. На фоне скандала сорвалась сделка о продаже бренда текилы, совладельцем которого он является.
Также его жена уже забрала ребёнка и отказалась отмечать с Крисом Рождество, новостей о разводе пара не публиковала.
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