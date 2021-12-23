Как сообщает Politeka.net, жена популярного телеведущего и ведущего шоу "Холостячка" Григория Решетника Кристина поделилась на своей странице в Instagram яркими кадрами из похода на шоппинг, а в подписи к публикации ала рекомендации по стилю украинкам.

На снимках можно увидеть, что Кристина в магазине примерила три ярких лука – они теплые, стильные и практичные. Так, на двух снимках она позирует в джинсах, теплом свитере, куртке и кепке. На еще двух кадрах она более романтична – в легком платье с шубой, и на остальных фото на ней спортивный костюм и пуховик. Надо сказать, что все наряды на девушке сидят просто отлично, а она на всех снимках выглядит радостной.

В подписи к публикации Кристина Решетник написала: "Что же может принести большее счастье для женщины, чем шопинг? Правильно, только длинный шоппинг! Сегодня я подготовила для вас очередную подборку стильных лугов на каждый день. 1. Джинсы, кепка, теплый свитер и куртка – идеальный вариант для похода в кино, встречи с друзьями. 2. Платье из легкой ткани и теплая шуба – можно на день под кроссовки, а вечером с каблуками на свидание. 3. Пуховик и спортивный костюм – теплый вариант для прогулок с детьми".

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