Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник с женой являются примерной семейной парой украинского шоу-бизнеса. В браке они уже 11 лет. У супругов трое сыновей.
«Мне было 19, когда мы с Гришей поженились. Тогда готовить я только училась. Я долго стояла на кухне, чтобы приготовить что-нибудь для одного любимого. Ну а когда я стала мамой, когда много работы, дел и троих детей, долго стоять у плиты вообще нет времени», - призналась Кристина.
Жена Григория Решетника поделилась советом.
«Главный совет от многодетной мамы – если существуют какие-то гаджеты, упрощающие жизнь, берите и пользуйтесь», - отметила она.
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Кристина Решетник призналась, что для приготовления пищи стала использовать мультипечь. «И она меня очень спасает», - призналась она.
Супруга популярного ведущего рассказала, что такой гаджет помогает существенно уменьшить время, которое идет на приготовление пищи.
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