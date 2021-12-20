Супруга ведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина поделилась секретом, который помогает ей в семейной жизни.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник с женой являются примерной семейной парой украинского шоу-бизнеса. В браке они уже 11 лет. У супругов трое сыновей.

«Мне было 19, когда мы с Гришей поженились. Тогда готовить я только училась. Я долго стояла на кухне, чтобы приготовить что-нибудь для одного любимого. Ну а когда я стала мамой, когда много работы, дел и троих детей, долго стоять у плиты вообще нет времени», - призналась Кристина.

Жена Григория Решетника поделилась советом.

«Главный совет от многодетной мамы – если существуют какие-то гаджеты, упрощающие жизнь, берите и пользуйтесь», - отметила она.

Кристина Решетник призналась, что для приготовления пищи стала использовать мультипечь. «И она меня очень спасает», - призналась она.

Супруга популярного ведущего рассказала, что такой гаджет помогает существенно уменьшить время, которое идет на приготовление пищи.

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