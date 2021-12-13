Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Кристина Решетник рассказала, что некоторые банки имеют скрытые комиссии.

«Недавно вспоминали с любимым, как 13 лет назад мы впервые поехали вместе за границу и как удивлялись, что чтобы взять напрокат авто или поселиться в гостинице, нужно было иметь с собой банковскую карту. Для нас это была диковинка. Сейчас этим уже никого не удивишь и все расчеты или покупки можно сделать в считанные минуты даже онлайн. Наличные деньги отошли на задний план, а основная часть денег хранится именно на карточках. И вот, пользуясь картой, для меня важно знать, что я не плачу лишних комиссий при покупках», - поделилась своим опытом Кристина Решетник.

По словам Решетник, многие банки берут комиссию за конвертацию, если рассчитываться гривневой картой за товары в валюте. Она посоветовала украинцам обращать на это внимание.

Напомним, что Кристина Решетник показала, с кем у нее связь, муж не стал молчать: "Даже...".

Как сообщала Politeka, Кристина Решетник умилила семейными фото без мужа: «А папа где?».

Также Politeka писала, что Кристина Решетника похвасталась талантом 4-летнего сына: "Выйдет на большую сцену".