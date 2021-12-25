Известный исполнитель, звезда "Голосу країни" Роман Сасанчин показал кадры со своей сестрой Надей и выболтал ее секрет о личной жизни.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и звезда "Голосу країни" Роман Сасанчин, который вот-вот станет отцом, показал свою сестру Надю, которая пришла в гости. В своих Instagram-сторис артист опубликовал видео, в котором напевают хит Олега Винника и показывает сестру, которая "ищет своего волка".

На кадрах видно, что Надя и беременная жена Сасанчина Иванка сидят на полу и общаются, пока парень их снимает. В это время он же за кадром напевает хит Олега Винника "Молодая волчица".

"Моя сестричка Надя. Она ищет своего волка. За эти истории она меня прибьет", - подписал сторис Сасанчин.

Также Роман показал их с женой и сестрой ужин. Все трое собрались на кухне за столом и собрались кушать.

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