Как передает Politeka.net, Антон Вельбой (Wellboy) является известным украинским артистом. Он дошел до финала 10-го сезона "Х-фактора" и является подопечным известного продюсера Юрия Бардаша. Wellboy прославился благодаря своему хиту "Гуси".

Так, на этот раз артист ответил на 29 вопросов на "Люкс.Фм", где рассказал факты о своей жизни. Антон Wellboy раскрыл, кто придумает его экстравагантные и яркие образы, для таких песен как "Гуси" и "Вишни".

"У меня есть стилист, которая придумывает мне образы. И это стилистка моя. Знаете, сам бы я так стильно не одевался. Я простой пацан с села, у меня есть одна кофта, одни штаны, которые я постоянно надеваю и в них хожу. А без стилиста, я не знаю, чтобы я делал, я бы не был таким стильным", — рассказал артист.

"Вот говорят, Wellboy - икона стиля. А у меня есть стилистка, девочка Мира, очень хорошая. Она из Сум, а я из Сумской области. Она понимает полностью мои вкусы, мы вместе креативим и она меня одевает", — раскрыл Wellboy.

Ранее сообщалось, Нацотбор на "Евровидение - 2022" стартовал, кто кроме Wellboy претендует на поездку: "Лучше бы The Hardkiss..."

Также, "Евровидение-2022", появились данные, кто может поехать от Украины: "Только не Wellboy"

Politeka рассказывала, Мила Нитич из "Голосу країни" призналась в особенных чувствах к Wellboy: "Он мой..."