Известный украинский певец Антон Вельбой, который известен под псевдонимом "Wellboy" рассказал, что его бесит в людях.

Как передает Politeka.net, Антон Вельбой (Wellboy) является известным украинским артистом. Он прославился благодаря своему участию в шоу "Х-фактор", где дошел до финала 10-го сезона. Также, Антон Вельбой является подопечным известного продюсера Юрия Бардаша. Wellboy также прославился благодаря своим хитам "Гуси" и "Вишня".

Так, на этот раз артист рассказал "Люкс.ФМ" множество фактов о своей жизни. Он ответил на 29 вопросов, которые подготовили специально для него На кадрах Антон Вельбой раскрыл, какие качества в людях его раздражают.

"Меня раздражает в людях...Когда врут люди. Меня так бесит в людях, если они мне врут и если они лицемерят. Если они говорят мне в глаза: "ой, какой ты молодец, какой ты классный". А потом за глаза говорят совсем другие вещи", — рассказал Антон Вельбой.

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