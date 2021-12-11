В сети опубликовали список лучших хитов известных украинских исполнителей, которые определила "Музыкальная платформа"; поклонники резко раскритиковали топ.
Как пишет Politeka.net, на официальной странице телепрограммы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали список песен, которые, по версии "Музыкальной платформы", стали лучшими хитами в 2021 году.
"Топовыми треками по мнению зрителей @kanalukraina стали:
⚡ VERKA SERDUCHKA – "Make It Rain Champagne"
⚡ Оля Полякова - "Взрослая девочка"
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⚡ MONATIK - "Зажигать / JoMo"
⚡ LOBODA – "moLOko"
⚡ Наталья Могилевская – "До дна"
⚡ SLAVA KAMINSKA – "SVAVA BOGU"
⚡ Сергей Бабкин – "Вона знає"
⚡ Оля Цибульская – "Я не плачу"
⚡ Gena VITER - "Больше 30"
⚡ Павел Зибров, Glova & Manin- "Є BASS"
⚡ Олег Кензов и Жека Баянист – "Просто потеряйся"
⚡ Jerry Heil – "Тук-тук-тук"
⚡ WELLBOY – "Гуси"
⚡ Анна Тринчер – "По губам"
⚡ DZIDZIO, Александр Пономарев, Alekseev и Артем Пивоваров – "Почему"
⚡ МЯТА ft. ХАС- "Туманы"
⚡ "KAZKA" – "Мята"
⚡ "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "ЛітоКамон"
⚡ "Антитіла" - "Маскарад", - написали на странице.
В комментариях поклонники не согласились с выбором: "Больше половины песен и не слышала 😂 ", "Тринчер? 😂 эта песня только для тиктока. Хитового там ничего не вижу!", "Что за список? Там половину люди не слышали 🤣 ", "Гена Витер, Мята, Зибров! Какие у этих песен заслуги? Вы хоть знаете что такое топ треки?", "А при чем там Даша Астафева ?????Не понимаю", "И ни одной песни Тины Кароль???? зато какие-то дебильные "гуси"', Лобода, Тринчер. Кто этот список составлял??? У них вообще нет вкуса музыкального?", "Да ну кто эти списки делал?".
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Напомним, что Цибульскую, которая покрасовалась в образе от Кошевой, разнесли в пух и прах: "Как перетянутый тюбик зубной пасты".
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