В сети опубликовали список лучших хитов известных украинских исполнителей, которые определила "Музыкальная платформа"; поклонники резко раскритиковали топ.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице телепрограммы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали список песен, которые, по версии "Музыкальной платформы", стали лучшими хитами в 2021 году.

"Топовыми треками по мнению зрителей @kanalukraina стали:

⚡ VERKA SERDUCHKA – "Make It Rain Champagne"

⚡ Оля Полякова - "Взрослая девочка"

⚡ MONATIK - "Зажигать / JoMo"

⚡ LOBODA – "moLOko"

⚡ Наталья Могилевская – "До дна"

⚡ SLAVA KAMINSKA – "SVAVA BOGU"

⚡ Сергей Бабкин – "Вона знає"

⚡ Оля Цибульская – "Я не плачу"

⚡ Gena VITER - "Больше 30"

⚡ Павел Зибров, Glova & Manin- "Є BASS"

⚡ Олег Кензов и Жека Баянист – "Просто потеряйся"

⚡ Jerry Heil – "Тук-тук-тук"

⚡ WELLBOY – "Гуси"

⚡ Анна Тринчер – "По губам"

⚡ DZIDZIO, Александр Пономарев, Alekseev и Артем Пивоваров – "Почему"

⚡ МЯТА ft. ХАС- "Туманы"

⚡ "KAZKA" – "Мята"

⚡ "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "ЛітоКамон"

⚡ "Антитіла" - "Маскарад", - написали на странице.

В комментариях поклонники не согласились с выбором: "Больше половины песен и не слышала 😂 ", "Тринчер? 😂 эта песня только для тиктока. Хитового там ничего не вижу!", "Что за список? Там половину люди не слышали 🤣 ", "Гена Витер, Мята, Зибров! Какие у этих песен заслуги? Вы хоть знаете что такое топ треки?", "А при чем там Даша Астафева ?????Не понимаю", "И ни одной песни Тины Кароль???? зато какие-то дебильные "гуси"', Лобода, Тринчер. Кто этот список составлял??? У них вообще нет вкуса музыкального?", "Да ну кто эти списки делал?".

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