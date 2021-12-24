Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной молдавскому мачо Дану Балану, опубликовали забавное архивное видео, в котором певец дает интервью. Примечательно, на кадрах артист еще совсем молодой, более худощавый и с другой прической. Однако, выглядит он все также соблазнительно и артистично, как и сейчас.
Судя по сюжету ролика, Дан рассказал о своем первом опыте в роли члена жюри. Похоже, это интервью записывалось в преддверии нового года, потому что говорит приятные пожелания.
Это видео, которое явно было снято задолго до участия Балана в украинском "Голосе країни" и знакомства с Тиной Кароль, вызвало интересную реакцию у одной из пользовательниц: "Ух ты, архивчик! Какой он здесь худенький! Зато сейчас какой красавчик!".
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Напомним, "Обаятельный такой": Дан Балан, который больше не в "Голосі країни", теперь разъезжает по корпоративам.
Как сообщала Politeka, "Навеселе": как Дан Балан, мечтавший узнать Украину, добился желаемого.
Также Politeka пиала, что Повзрослевшего Дана Балана сравнили с тем, каким он был в разгар "романа" с Кароль: "Погас внутренний огонь".