В сети опубликовали архивное видео с Даном Баланом, на котором он еще совсем молодой, и это было еще задолго до знакомства с Тиной Кароль.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной молдавскому мачо Дану Балану, опубликовали забавное архивное видео, в котором певец дает интервью. Примечательно, на кадрах артист еще совсем молодой, более худощавый и с другой прической. Однако, выглядит он все также соблазнительно и артистично, как и сейчас.

Судя по сюжету ролика, Дан рассказал о своем первом опыте в роли члена жюри. Похоже, это интервью записывалось в преддверии нового года, потому что говорит приятные пожелания.

Это видео, которое явно было снято задолго до участия Балана в украинском "Голосе країни" и знакомства с Тиной Кароль, вызвало интересную реакцию у одной из пользовательниц: "Ух ты, архивчик! Какой он здесь худенький! Зато сейчас какой красавчик!".

Напомним, "Обаятельный такой": Дан Балан, который больше не в "Голосі країни", теперь разъезжает по корпоративам.

Как сообщала Politeka, "Навеселе": как Дан Балан, мечтавший узнать Украину, добился желаемого.

Также Politeka пиала, что Повзрослевшего Дана Балана сравнили с тем, каким он был в разгар "романа" с Кароль: "Погас внутренний огонь".