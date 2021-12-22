В сети появились фото и видео с частного мероприятия, на которых зажигает и развлекает людей молдавский красавчик Дан Балан.

Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский исполнитель Дан Балан, который в прошлом был звездным тренером украинского "Голосу країни", теперь ведет активную концертную деятельность в украинских городах. Правда, в основном артист выступает на закрытых мероприятиях и корпоративах, в то время как фанаты умоляют его об открытом концерте.

Недавно на нескольких фан-страницах в Instagram опубликовали кадры с очередного мероприятия в Николаеве, на которым выступил Дан Балан. Оказалось, что артист развлекал людей на новогоднем корпоративе, и судя по фото и видео, все были просто в восторге.

"Прекрасный Дан, по которому мы так скучали. Корпоратив в Николаеве, 17.12.21 г", "Дан на мероприятии в Николаеве", "Ещё немножко видео со вчерашнего мероприятия Дана в Николаеве", - подписаны публикации в соцсети.

Пользователи тут же принялись комментировать фото и видео с Баланом: "Да, крутой", "Понимаем мужика", "Лучший", "Супер", "Фото с организатором мероприятий", "Владелец женских сердец. Ну обаятельный такой. Человек позитив, энергия, тепло, любовь и доброта", "Круто".

Отметим, что недавно Дан Балан выступал на роскошной свадьбе ведущей "Танців з зірками" Иванны Онуфрийчук. Судя по кадрам, которые после торжества публиковала и сама Иванна, и ее гости, артист здорово завел публику своим выступлением.

Напомним, "Очень уставший": Дана Балана на частной вечеринке засняли с молоденькой блондинкой.

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана всколыхнула трогательными кадрами: "Скоро внукам будете рассказывать сказки".

Также Politeka писала, что "Навеселе": как Дан Балан, мечтавший узнать Украину, добился желаемого.