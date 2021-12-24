Тина Кароль старается показывать в сети не так часто моменты из жизни, однако уже честно признается: ее фигура является результатом упорного труда и тренировки она не пропускает.

Как пишет Politeka.net, с недавних пор Кароль показывает в сети разные моменты из своих будней, причем любит теперь звезда демонстрировать и свои успехи в спорте или на занятиях йогой. Увлекаться йогой причем она стала относительно недавно, но уже регулярно устраивает одиночные занятия.

У Кароль дома есть личный спортзал, где она занимается растяжкой, прыгает на скакалке, выполняет разные упражнения и старается заниматься регулярно также и йогой, ведь у нее есть план по поддержанию фигуры в форме.

Как можно заметить, звезда уже учится первым трюкам и занимается довольно усердно. Каждый раз после занятий в Сторис теперь появляются спортивные кадры Тины.

Еще Тина сказала перед днем рождения, что желает простоять столько минут на гвоздях, сколько ей лет. Причем она уже практикуется в этом и пока что может показать только начальные успехи.

На чем-то одном Кароль также не фокусируется, поскольку она также любит и активно заниматься спортом, ездой на велосипеде, прыгает на скакалке больше получаса и экспериментирует на занятиях.

Как можно заметить, каждый раз после занятия Кароль позирует в разных костюмах. Для тренировок певица выбирает топик и лосиных в одних цветах и без принтов. В этот раз в черном костюме Кароль уверенно прогнулась ,выполняя один из элементов йоги.

Напомним, Кароль в узком кожаном костюме показала новую себя: эффектные кадры.

Как сообщала Politeka, Девочка-копия Тины Кароль покорила синхронным танцем с певицей: "Боже, такая милая".

Также Politeka писала, что Кароль в колготках и соблазнительном боди показала, что не зря увлекается йогой: гибкость впечатляет.