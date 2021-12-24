Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Настя Каменских опубликовала кадр из новогодней фотосессии. На фото артистка предстала в коротеньком платье и длинных теплых гольфах.
«Конец декабря - это постоянное ощущение праздника. Уютные вечера, вязаные вещи, поиски подарков, радость каждому красивому снегопаду будто впервые. И тихое предвкушение чуда. Которое вот-вот случится. Ведь когда, как не в канун Нового Года и Рождества», - подписала фото Каменских.
В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.
«Красотка огонь», «Класнючая наша Каменских», «Очень красивые фотки, с такой прической совсем другая, образ огонь», «Соблазнительная с потрясающей улыбкой, шикарная женщина», «Ты прекрасна», «Снегурочка бомба», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Каменских в ярком платье рассказала, что дарить на Новый год: "Самые удачные презенты".
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