Известная украинская певица Настя Каменских, которая является одним из детективов шоу «Маска», покорила праздничным видом, умостившись на диванчике.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Настя Каменских опубликовала кадр из новогодней фотосессии. На фото артистка предстала в коротеньком платье и длинных теплых гольфах.

«Конец декабря - это постоянное ощущение праздника. Уютные вечера, вязаные вещи, поиски подарков, радость каждому красивому снегопаду будто впервые. И тихое предвкушение чуда. Которое вот-вот случится. Ведь когда, как не в канун Нового Года и Рождества», - подписала фото Каменских.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Красотка огонь», «Класнючая наша Каменских», «Очень красивые фотки, с такой прической совсем другая, образ огонь», «Соблазнительная с потрясающей улыбкой, шикарная женщина», «Ты прекрасна», «Снегурочка бомба», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских в ярком платье рассказала, что дарить на Новый год: "Самые удачные презенты".

Еще Politeka писала, Каменских в миниатюрном топике показала, чем завлекает Потапа: "Домой".

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