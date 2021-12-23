Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенко (Потапом), на шоу "Маска" вразила образами - зірка змінювала не тільки вбрання, але і зачіски - користувачі Мережі вибрали кращі.

Настя Каменських обожнює змінювати образи, підкреслюючи свою індивідуальність, пише Politeka.net. На шоу "Маска" артистка ефектно виглядала в різних нарядах, а також вона змінювала зачіски. Зокрема, зірка показала себе з каре, довгими косами світлим волоссям і в іншому вигляді.

"Дуже красиві образи NK на шоу МАСКА 😍

Гортайте галерею і пишіть, який look співачки @kamenskux на шоу @maskaukrainetv Вам подобається найбільше? Напишіть коментарям", - написали автори поста.

У мережі почалися бурхливі обговорення нарядів красуні, користувачі Мережі стали писати цифри, в чому їм подобається Настя Каменських найбільше, і не тільки.

"Хороша в будь-якому, А хоч в мішку", "3,8 супер", " всі круті, але найбільше сподобався образ з півфіналу 😍", " красуня. 🔥 ", "6,8🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, цієї суботи відбудеться суперфінал шоу "Маска". Користувачі Мережі обговорюють, хто гідний перемоги. Зокрема, Скандал, Мухомор або Жирафа.

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