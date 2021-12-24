Як передає Politeka.net, Настя Каменських є відомою українською артисткою. Співачка прославилася завдяки своїй участі в дуеті "Потап і Настя" з Олексієм Потапенко. Варто відзначити, що зараз артистка одружена з колишнім колегою з 2019-ого року. Настя Каменських веде сольну кар'єру більше 4 років під псевдонімом "NK". Також, артистка є суддею на шоу "Маска".
Так, цього разу співачка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських виставила напоказ свої пишні форми в камуфляжних лосинах і в крихітному топі чорного кольору показала, чим заманює свого чоловіка Потапа (Олексія Потапенко). Співачка відіграла концерт і нарешті збирається відпочивати вдома.
"Давай підемо додому", - пише Настя Каменських.
"Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах
Мірзоян натякнув на проблеми в шлюбі з Тонею Матвієнко: "Насторожує..."
Союз "Холостяка" Добриніна з Дашею Квітковою опинився на межі розпаду, подробиці: "Збирала речі і йшла"
Тіла знайдені на території школи в Дніпрі: почалася раптова Евакуація, кадри
В Італії 81-річний пенсіонер застрелив доглядальницю з України: "Я більше не міг терпіти"
Також, варто відзначити, що співачка використовувала для цього відео фільтри, які додали їй яскравий макіяж і окуляри.
Реакцій та коментарів на вигляд Каменських нема, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.
Раніше повідомлялося, Каменських, Осадча, Монатік, Лорак та інші зірки похвалилися, чия ялинка найрозкішніша: "Ну очманіти"
Також, гранд-фінал шоу "Маска", Данилко і Каменських не стримали криків, побачивши, хто переміг: "Неймовірно!"
Politeka розповідала, Каменських в оточенні чоловіків без сорому розповіла про свої успіхи: "Ми даруємо один одному..."