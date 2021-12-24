Як передає Politeka.net, Настя Каменських є відомою українською артисткою. Співачка прославилася завдяки своїй участі в дуеті "Потап і Настя" з Олексієм Потапенко. Варто відзначити, що зараз артистка одружена з колишнім колегою з 2019-ого року. Настя Каменських веде сольну кар'єру більше 4 років під псевдонімом "NK". Також, артистка є суддею на шоу "Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських виставила напоказ свої пишні форми в камуфляжних лосинах і в крихітному топі чорного кольору показала, чим заманює свого чоловіка Потапа (Олексія Потапенко). Співачка відіграла концерт і нарешті збирається відпочивати вдома.

"Давай підемо додому", - пише Настя Каменських.

Також, варто відзначити, що співачка використовувала для цього відео фільтри, які додали їй яскравий макіяж і окуляри.

Реакцій та коментарів на вигляд Каменських нема, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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