Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут в стильном образе неожиданно заговорила о равнодушии - в Сети стали обсуждать фразу звезды, и делали комплименты ее внешности.

Ольга Фреймут уже несколько лет находится в браке с гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, передает Politeka.net. Пара воспитывает двоих общих детей - Валерия (2016 года рождения) и Евдокию (2017-го), а также старшую дочь ведущей от первого брака Злату Митчелл (2006-го).

Звезда посвящает время семье, работе и соцсетям. В новом посте Инстаграм Ольга Фреймут неожиданно порассуждала о равнодушии.

"Равнодушие иногда страшнее измены или насилия. Это то же преступление, но без доказательств", - написала звезда, представшая в стильном образе - в платье постельных тонов.

За девять часов публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Равнодушные - это нормальное и естественное состояние равновесия. По какому праву претендовать на внимание других?", "А сравнить ли равнодушие и недоверие?", "Иногда люди безразличны, потому что не знают, как помочь, чтобы не навредить", "😢 как же это правдиво и ужасно и больно чувствовать на себе", "Очень красивая", - написали пользователи Сети.

Напомним, что 15-летняя дочь Фреймут, уехавшая из Украины, показала неприличный жест

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут поразила видом в оригинальном платье