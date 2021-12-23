Известная украинская телеведущая, эксперт по этикету Ольга Фреймут впечатлила видом на свежем фото, заставив поклонников переживать за нее.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм школы этикета Ольги Фреймут появился анонс мероприятия с ее участием. Как известно, Фреймут в последнее время больше занимается своими проектами, чем работой на телевидении. У звезды есть собственное издательство. Также она преподает этикет.

На фото Ольга предстала в оригинальном платье в тон кожи. Правда, не все оценили образ звезды, отметив, что она выглядит слишком бледной.

«Ольга Фреймут приглашает к себе домой, в подольскую квартиру, на курсы по этикету. В гостиной у Фреймут вас ждет любимый интенсив современных манер "Ideal". Подарок – фортепианный концерт от виртуоза и шампанское», - сообщили в анонсе.

В комментариях поклонники оставили несколько отзывов.

«Болезненный вид», «Какое прекрасное мероприятие», «Странный наряд», «Какая красавица», «Ничего себе, мероприятие для избранных», «Такая худенькая и бледная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Фреймут взялась за праздничный этикет: "Вот так?".

Как сообщала Politeka, Фреймут показала интерьер своего дома и новогоднюю елку: фото.

Также Politeka писала, что Фреймут удивила эффектным видом посреди библиотеки: «Настоящая сердцеедка».