Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм школы этикета Ольги Фреймут появился анонс мероприятия с ее участием. Как известно, Фреймут в последнее время больше занимается своими проектами, чем работой на телевидении. У звезды есть собственное издательство. Также она преподает этикет.
На фото Ольга предстала в оригинальном платье в тон кожи. Правда, не все оценили образ звезды, отметив, что она выглядит слишком бледной.
«Ольга Фреймут приглашает к себе домой, в подольскую квартиру, на курсы по этикету. В гостиной у Фреймут вас ждет любимый интенсив современных манер "Ideal". Подарок – фортепианный концерт от виртуоза и шампанское», - сообщили в анонсе.
В комментариях поклонники оставили несколько отзывов.
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«Болезненный вид», «Какое прекрасное мероприятие», «Странный наряд», «Какая красавица», «Ничего себе, мероприятие для избранных», «Такая худенькая и бледная», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Фреймут взялась за праздничный этикет: "Вот так?".
Как сообщала Politeka, Фреймут показала интерьер своего дома и новогоднюю елку: фото.
Также Politeka писала, что Фреймут удивила эффектным видом посреди библиотеки: «Настоящая сердцеедка».