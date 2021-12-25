Как пишет Politeka.net, Мадонна является популярной западной актрисой и певицей. Звезда активно ведет социальные сети, где у нее более 17 миллионов подписчиков и делится с фанатами самым интересным.
Мадонна в новом посте решила подвести итоги 2021 года. Также звезда добавила несколько фото, на которых позировала довольно в провокационных нарядах.
"2021 год почти закончился ………… Полно необычных сюрпризов. Я старалась не снимать одежду как можно чаще. Веселого Рождества", - написала", - написала певица.
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Фанаты поставили более 136 тысяч лайков и написали комментарии:
"Счастливого Рождества", "Ооо .. В красном фото! С Рождеством", "Мой фаворит", "Есть ли новая музыка на 2022 год ??", "Икона", "Веселая рождественская королева!", "Мы желаем вам и всей вашей семье рождественской ночи, полной любви, мира и большого счастья, пусть эта ночь будет для вас особенной… С Рождеством!".
Напомним, 63-летняя Мадонна в прозрачном корсете и колготках показала фигуру со всех сторон
А еще Politeka писала, что 63-летняя Мадонна в прозрачном корсете и сеточке удивила провокационными кадрами
Также Politeka сообщала, что 63-летняя Мадонна показала себя в сетчатых колготах и нарвалась на неприятности