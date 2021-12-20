Мадонна всегда шла наперекор всем правилам, передает Politeka.net. По словам звезды, от природы она бунтарка и с годами, как видим, это не меняется.

63-летняя Мадонна выбирает самые эпатажные образы, вызывая неоднозначную реакцию пользователей Сети.

На новых фото в Инстаграм звезда позировала в клетчатом мини-платье, талию она подчеркнула прозрачным корсетом, а ноги обтянули сетчатые колготки.

Звезда в таком виде записывала песню с коллегами.

"Так здорово снова вернуться в студию и заниматься музыкой ………… 🎶 🎤 🖤 ……… Сюрпризы в Новый год", - написала звезда.

Публикация быстро собрала почти 100 тысяч лайков.

"Ты выглядишь на 30 😍", "Это называется фильтры. Посмотрите на ее руку, где пропущен фильтр - определенно не 30 😂", "Для своего возраста она выглядит намного моложе, на 30, как по мне. Большая любовь❤️", "Основываясь только на этих фотографиях, я могу сказать, что это будет еще один разочаровывающий альбом. Ух, я просто не могу больше. Как будто я больше не могу узнать этого человека", - написали пользователи Сети.

Напомним, 63-летняя Мадонна, приспустив наряд, засветила белье из веревочек

Как сообщала Politeka, 63-летняя Мадонна в рваных джинсах устроила дома "цирк"

Также Politeka писала, что 63-летнюю Мадонну застали за мытьем полов