Украинская певица, экс-солистка ВИА Гры Надежда Мейхер покорила моложавым видом на свежих фото – артистке удается держать себя в прекрасной форме.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 39-летняя Надежда Мейхер пленила кадрами, сделанными в машине. Артистка сфотографировала себя вблизи, показав, какая у нее идеальная внешность. Особое внимание привлекла лучезарная улыбка звезды, покорившая миллионы сердец.

«Праздники. Желаю удачных праздников», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Золотой состав ВИА Гры», «Надежда, снилась мне сегодня», «Взаимно, всего и вам самого наилучшего! Очень красивая!», «Надюш, обожаю тебя со времён Виа Гры», «Как всегда, на высоте!», «Наденька, вы прекрасны», «Классная и красивая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Надежда Мейхер прославилась благодаря ВИА Гре, но свои силы она пробует в разных сферах. Артистка снимается в кино, участвует в различных шоу на телевидении, а также запустила свой собственный бренд одежды.

Напомним, что Надя Мейхер показала идеальную фигуру: "Ох, Надя-Надя".

Как сообщала Politeka, Мейхер похвасталась формами в полупрозрачном костюме.

Также Politeka писала, что Мейхер показала себя настоящую: кадры удивили сеть.