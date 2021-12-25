Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 39-летняя Надежда Мейхер пленила кадрами, сделанными в машине. Артистка сфотографировала себя вблизи, показав, какая у нее идеальная внешность. Особое внимание привлекла лучезарная улыбка звезды, покорившая миллионы сердец.
«Праздники. Желаю удачных праздников», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Золотой состав ВИА Гры», «Надежда, снилась мне сегодня», «Взаимно, всего и вам самого наилучшего! Очень красивая!», «Надюш, обожаю тебя со времён Виа Гры», «Как всегда, на высоте!», «Наденька, вы прекрасны», «Классная и красивая», - пишут пользователи сети.
50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."
Приемная дочь Потапа выбрала эффектный купальник для зимних каникул: "Браво"
Победительница "Холостяка" Анна Богдан устроила романтику с Заливако, всколыхнув Сеть: «Вы такие…»
Болезнь унесла жизнь известного актера, звезды «Шерлока Холмса»: подробности трагедии
Артистам "Квартал 95" объяснили в Сети, почему больше не хотят их видеть: "Без обид, ребятки"
Отметим, что Надежда Мейхер прославилась благодаря ВИА Гре, но свои силы она пробует в разных сферах. Артистка снимается в кино, участвует в различных шоу на телевидении, а также запустила свой собственный бренд одежды.
Напомним, что Надя Мейхер показала идеальную фигуру: "Ох, Надя-Надя".
Как сообщала Politeka, Мейхер похвасталась формами в полупрозрачном костюме.
Также Politeka писала, что Мейхер показала себя настоящую: кадры удивили сеть.