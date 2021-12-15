Співачка Надя Мейхер, яка була солісткою групи "ВІА Гра", а нещодавно брала участь в шоу "Маска", показала себе і розговорилася з фанатами.

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер є популярною співачкою і актрисою. Зірка також займається власним брендом одягу і веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

На новому фото Мейхер була з мінімальним мейкапом, показавши себе справжню. Як можна помітити, зірка тільки поправила очі.

"Бути собою-це цілий ряд не тільки якостей людини, але і його цінностей на сьогоднішній день. Великі "валізи" з багаторічним життєвим досвідом. Причому не тільки досвідом за життя... але ж навіть якості характеру людини, можуть заважати бути собою, жорсткі програми з минулого; карма - сім'я, або її відсутність. А тим самим і відсутність орієнтирів або Спотворені погляди на себе і себе в соціумі. Від цього і дезорієнтація-як реагувати, як себе вести, боротися відкрито або ще більше працювати над собою, своїм сприйняттям, чуттєвістю…

На нас висить велика кількість установок, а як же з ними бути?! І як розрізнити, це моє або нав'язане, або те, що необхідно пропрацювати в собі і відпустити???

В якомусь життєвому етапі ми починаємо задавати ці питання собі, і саме в той момент, коли усвідомили, що причина-наслідок криється в нас, оскільки ситуації з різними людьми повторюються, і притягуємо до себе дуже схожих між собою людей))

Що ж робити???",- написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива Надя", "золоті слова", " Краса і мудрість...рідкісне поєднання в одній людині!", "Відгукується, дуже"," дивовижна Надія!".

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