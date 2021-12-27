Соответствующими кадрами Кароль поделилась у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Так, 36-летняя певица, по всей видимости, приняла участие в новогодней ТВ-съемке на одном из телеканалов Грузии. Кароль вышла на сцену в черном приталенном платье с глубоким декольте и исполнила одну из самых легендарных песен Грузии - "Тбилисо", которую еще называют гимном столицы Грузии Тбилиси.
"Спою легендарную песню "Тбилисо" на грузинском 29 декабря на @tv.imedi", - объявила Кароль.
Звезда заворожила силой своего голоса и душевным исполнением - зал встал и зааплодировал.
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Добавим, в ноябре Кароль исполнила свой хит "Намалюю тобі зорі" на паркете грузинского шоу "Танцы со звездами". Для выступления украинка нарядилась в белое платье в пол с высоким разрезом. Кадрами в Инстаграм поделился известный грузинский "сердцеед" Иракли Макацария, которого все помнят по шоу "Холостяк 6". Судя по его довольной улыбке, Тине удалось произвести приятное впечатление на грузинскую публику.
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