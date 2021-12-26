Известная исполнительница, которая в этом году впервые за долгое время сменила имидж и прическу, стала вести Инстаграм сама и теперь часто хвастается преображениями в гримерке.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль в последнее время все чаще рассказывает о себе и без стеснения делает скандальные заявления, чтобы повысить свою популярность. При этом она держится отстраненно на интервью и не говорит о личной жизни.

В этот раз перед съемками исполнительница блеснула образом перед съемками и похвасталась удачным макияжем. В красном наряде Кароль показала в очередной раз, почему ей хорошо в данном оттенке.

Известно, что красная помада и красные платья для Кароль стали за годы выступлений на сцене чем-то вроде визитной карточки. К примеру, исполнительница никогда не меняет цвет волос, но обновляет только оттенок. Причем ее макияж всегда выполнен в светлых тонах и с частью блесток.

Кароль является популярной отечественной певицей, получившей звание Народной артистки Украины. Звезда в этом году успела выпустить три альбома - "Красиво", "Молодая кровь" и Двойной рай", а также снялась в двох клипах на песни "Скандал и "Хороший парень".

Также певица часто снимается в шоу на телевидении и сериалах и фильмах, но не забывает и о социальных сетях, где ведет активно блог. Так, в новом сторис в Инстаграм Кароль показала новый образ.

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