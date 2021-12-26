Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома). Несмотря на разрыв, они остаются в хороших отношениях. По словам артистки, причиной стали разногласия в браке, которые они не смогли решить.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Славия засветилась на телеканале "Интер" с известным футболистом Владом Ящуком. Стоит отметить, что певица пришла на программу в шикарном наряде. На ней короткая кожаная юбка, ярко-желтая блузка и удлиненный пиджак серого цвета, который отлично дополняет её образ.

"В гостях @korysna.programa пробовала невероятно вкусную рыбку от защитника сборной Украины Влада Ящука", — рассказала Славия.

Ранее сообщалось, экс-жена DZIDZIO похвалилась своим талантом, о котором знают только близкие: "Делают комплименты, что у меня..."

Также, экс-жена Dzidzio Slavia поделилась своей радостью и показала, где теперь живет: "Я, наверное, единственная..."

Politeka рассказывала, Slavia впервые показала квартиру, в которой жила с DZIDZIO, разноцветные стены и маленькая кухня: "Прощаюсь"