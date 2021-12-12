Певица Slavia (Ярослава), бывшая супруга Дзидзьо (Михаила Хомы), показалась в маске и рассказала о своих секретах.

Как пишет Politeka.net, Михаил Хома и Ярослава женились в 2013 году, а уже в 2021 решили развестись. Slavia активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересном.

На новых сторис Ярослава показалась в маечке и в маске. Как сразу можно заметить, артистка не надела бюстгальтер.

"Масочка в действии. Сегодня у меня бьюти-день. Готовимся к завтрашним съемкам.

"Девочки, запомните, женщина должна быть красивой и украшать этот мир", - написала Ярослава на кадрах.

На втором сторис артистка уже была без маски и показывала свою красоту.

"Еще иногда пользуюсь индийским карепростом. Наношу на веки и они хорошо растут. Пышные веки я рисую разве что на съемки. В повседневной жизни я не крашу, потому что они у меня...", - сказала Ярослава, после чего запись оборвалась.

"Веки и брови я не крашу, а тушью пользуюсь только на съемках", - добавила надпись Ярослава.

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