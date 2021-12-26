Культовая американская певица Мадонна показала в атмосферном видео, как отпраздновала Рождество дома со своими самыми близкими людьми.

Как пишет Politeka.net, 63-летняя артистка поделилась веселыми кадрами со своими поклонниками в Инстаграм.

Накануне в США отмечали католическое Рождество, которое является традиционным семейным праздником для американцев. Мадонна не стала отходить от традиций, и провела этот день со своей семьей, а точнее с его частью. Так, на кадрах можно увидеть приемных детей артистки.

Судя по видео, семья собралась за столом с роскошной сервировкой и свечами. На кадрах присутствует эффектная корона, которую в какой-то момент примеряет одна из дочерей Мадонны.

Также семейство вместе распаковывало подарки и хвасталось своей елкой, украшенной игрушками в голубых тонах.

«Голубое Рождество», - подписала кадры Мадонна.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Люблю тебя», «Ну хоть что-то интересное», «Оу, мамочка», «Счастливых праздников и хорошего настроения, королева», «С Рождеством тебя и твою прекрасную семью! Желаю здоровья и счастья», - пишут люди.

Всего у Мадонны шесть детей – двое родных и четверо приемных. На кадрах присутствовали только приемные дети, которые младше своих старших брата и сестры – 16-летние Дэвид Банда и Мерси Джеймс, а также девятилетние двойняшки Стелла и Эстер.

Напомним, 63-летняя Мадонна в честь праздника побаловала мужчин провокационными кадрами.

Как сообщала Politeka, 63-летняя Мадонна в костюме "плохого эльфа" показала свою идиллию.

Также Politeka писала, что Мадонна похвасталась повзрослевшими детьми, засветив роскошный интерьер особняка.