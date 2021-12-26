Как пишет Politeka.net, 63-летняя артистка поделилась веселыми кадрами со своими поклонниками в Инстаграм.
Накануне в США отмечали католическое Рождество, которое является традиционным семейным праздником для американцев. Мадонна не стала отходить от традиций, и провела этот день со своей семьей, а точнее с его частью. Так, на кадрах можно увидеть приемных детей артистки.
Судя по видео, семья собралась за столом с роскошной сервировкой и свечами. На кадрах присутствует эффектная корона, которую в какой-то момент примеряет одна из дочерей Мадонны.
Также семейство вместе распаковывало подарки и хвасталось своей елкой, украшенной игрушками в голубых тонах.
«Голубое Рождество», - подписала кадры Мадонна.
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Ее поклонники тут же отреагировали.
«Люблю тебя», «Ну хоть что-то интересное», «Оу, мамочка», «Счастливых праздников и хорошего настроения, королева», «С Рождеством тебя и твою прекрасную семью! Желаю здоровья и счастья», - пишут люди.
Всего у Мадонны шесть детей – двое родных и четверо приемных. На кадрах присутствовали только приемные дети, которые младше своих старших брата и сестры – 16-летние Дэвид Банда и Мерси Джеймс, а также девятилетние двойняшки Стелла и Эстер.
Напомним, 63-летняя Мадонна в честь праздника побаловала мужчин провокационными кадрами.
Как сообщала Politeka, 63-летняя Мадонна в костюме "плохого эльфа" показала свою идиллию.
Также Politeka писала, что Мадонна похвасталась повзрослевшими детьми, засветив роскошный интерьер особняка.