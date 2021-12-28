51-летняя украинская певица Ирина Билык появилась на одной из украинских премьер вместе с младшим сыном, чем привлекла внимание поклонников.

Ирина Билык часто посещает светские мероприятия, сообщает Politeka.net. В частности, в этот раз звезда побывала на премьере мюзикла «Новая Снежная Королева». С собой артистка взяла младшего сына, Табриза.

Фото опубликовали на Инстаграм-странице программы "Світське життя", вместе с семьей позировала и телеведущая Катя Осадчая.

"«Світське життя» на премьере мюзикла «Новая Снежная Королева» 💙

P.S. Смотреть всем! А то попросим @polyakovamusic применить свою магию😂❄️", - написали авторы поста.

Пользователи Сети стали активно обсуждать снимок.

"Ирина Билык прекрасна!!! 🔥🔥🔥", "Ирочка с Табризом красивая мамочка, лапочка сыночек 👏❤️", "У одного и того же пластического хирурга были? Катя и Ира", "@bilyk_iryna, @tabrizakhmadov два любимых ангелочка! Обнимаем крепко-крепко! 🤗🤗🤗🤗", "Билык хороша, но уже на себя не похожа", - написали пользователи Сети.

Отметим, Ирина Билык - мама двоих сыновей - Глеба, и рожденного суррогатной матерью, Табриза. Последний родился в 2015 году в браке с режиссером и продюсером Асланом Ахмадовым. Пара рассталась из-за того, что жила в разных странах.

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