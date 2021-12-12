Анна Тринчер и Jerry Heil вместе с Ириной Билык пели ее хит "Мне не жаль", после чего опытная артистка поставила молодым певицам двойку.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер и Jerry Heil решили спеть совместную песню, взяв за основу хит Ирины Билык "Мне не жаль". Опытная артистка не была против новых взглядов на ее песню, поэтому молодые певицы активно взялись за работу над совместной композицией. А в новой публикации в Инстаграм Анна Тринчер и Jerry Heil появились вместе с Ириной Билык, где пели все вместе.

На видео вме артистки пели, когда Анна пропела: "Мне не жаль тебя, мне жаль это лето..."

После этого Ирина возмутилась: "Лето... Лето... Двойка".

Как известно, в композиции были слова: "Мне не жаль тебя, мне жаль эту зиму".

"Досмотрите до конца и поймете, за что получили "2-йку" от Ирина Билык", - написала Jerry Heil.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ане пофиг что петь, в этом образе она даже молчать может!", "Супер-три ангела красивых исполняют супер-хит браво", "Не Боги горшки обжигают. Завтра будет 5-ка", "Хоть не Лобода", "Девушка в пиджаке реально портит всю крутость этого видео просто своим нарядом", "Пришли неподготовленными, как так можно?".

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