Известная украинская певица Ирина Билык, которая недавно выпустила новый клип на свою песню, удивила необычным образом.

Как пишет Politeka.net, фото появилось на странице Ирины Билык в Instagram.

51-летняя исполнительница имеет многотысячную армию поклонников, поэтому часто делится с ними новыми кадрами из личной и творческой жизни. В микроблоге за ней наблюдает более 360 тысяч человек.

На новом фото Ирина Билык позировала в черном плаще поверх водолазки цвета фуксия и колготок того же оттенка, которые она надела на туфли.

«В рамках моего нового видео на песню «Мне нравится» у меня состоялся фото-проект «Ода женской красоте». О красоте души, красоте ума, красоте характера. Клип и фото-проект - визуальное и музыкальное послание женщинам не бояться быть разными. Принимать в себе все грани и выражать их в мир», - говорится в сообщении артистки.

Фолловеры Ирины Билык не поскупились на комплименты.

«Очень красиво, идея супер», «Шикарный кадр ❤ В нём благородно сочетается и красота , и характер», «Очень красивая съёмка», «Ира, вы лучшая», - пишут в комментариях.

Напомним, Билык похвасталась талантами сына и подарком, полученным на святого Николая: "Мальчик чудо"

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