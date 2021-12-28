Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Дану Балану, опубликовали видео, на которых показали, как артист зажигал на вечеринке. В комментариях выяснилось, что молдавский мачо развлекал публику на корпоративе в Киеве

В роликах можно увидеть, что на сцене Дан выкладывался на полную, он исполнил свои самые известные хиты, заигрывая с публикой. На сцену исполнитель вышел в стильном наряде – на нем темные джинсы, белая футболка с черной рубашкой и черный кожаный пиджак.

В подписи к видео написали: "Вчера у Дана снова был корпоратив". Поклонники тут же принялись обсуждать новые видео с Баланом, некоторые отметили, что у него изменилась внешность: "Кайф", "Какая же ослепительная улыбка у Дана была, а сейчас с винирами еще ослепительней стала", "А где это было? В Киеве?", "Вчера в Киеве", "Какая энергетика! Сколько надо мощи, чтобы так танцевать!", "Господи, Данчик, какой он худой и изможденный! Надо отдыхать, срочно на каникулы!", "Дан похорошел", "Какой же он".

Напомним, "Какой он худенький": в Сети всплыли архивные кадры Дана Балана задолго до знакомства с Кароль.

Как сообщала Politeka, "Очень уставший": Дана Балана на частной вечеринке засняли с молоденькой блондинкой.

Также Politeka писала, что Потап ошарашил Дана Балана признанием о Кароль: "Она моя бывшая".