Как сообщает Politeka.net, знаменитый исполнитель Макс Барских сделал неожиданное признание и дал обещание сам себе – завязать с алкогольными тусовками. По словам артиста, в последнее время, особенно в период пандемии, он много гулял и выпивал, и это его сильно вымотало. О своем решении бросить пить певец рассказал в TikTok Шоу на "Новом Радио".
"Я завязываю с алкогольным вечеринками, потому что к добру они не приводят", - заявил Макс. Он также добавил, что в последнее время многое переосмыслил о своей жизни и пришел к решению бросить употреблять алкоголь.
Барских также отметил, что прошлое лето провел со своими друзьями в Украине, и в это время они устраивали много алкогольных вечеринок.
"Это сильно выматывает, и ты эмоционально опустошаешься. В 2022-ом я хочу вообще не пить", - поделился своими планами певец.
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Отметим, что Макс Барских работает вместе с Аланом Бадоевым, который снимает ему клипы и даже в некоторым смысле продюсирует его. Артист активно выступает в России, но иногда появляется и на украинском телевидении в разных развлекательных шоу.
Напомним, Барских в костюме Адама раскрыл свою мечту, порадовав поклонниц: "Ух, как раз не хватало...".
Как сообщала Politeka, Макс Барских покорил заокеанскую публику, поделившись эмоциями: "Время возвращаться".
Также Politeka писала, что Бадоев показал, как балагурил с Максом Барских в перерыве между съемками: "Не судите строго".