Популярный украинский певец Макс Барских впечатлил эффектными кадрами с концерта в США, где его приветствовали толпы поклонниц – ценителей его таланта.
Как пишет Politeka.net, недавно артист отправился в тур по Америке, в рамках которого дал несколько концертов. В Инстаграм он показал, с каким размахом прошли его выступления. На фото Барских традиционно предстал в кожаном наряде, чем покорил фанатов.
«Американский тур окончен. Я бесконечно благодарен слушателю по ту сторону океана за подаренные эмоции! Время возвращаться домой. Остается всего месяц, чтобы в предновогодней суете подготовиться к предстоящим премьерам», - подписал фото артист.
В комментариях Барских оставили массу приятных отзывов.
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«Очень тебя ждем, нам тоже нужны эмоции, любим тебя», «Счастливый, пусть так будет всегда», «Красивый и счастливый, вдохновлённый, доброго пути тебе домой!», «А как тебе благодарны заокеанские слушатели за подаренные, незабываемые эмоции», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Барских уехал из Украины, вызвав ажиотаж в сети: «Макс, в жизни ты…».
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