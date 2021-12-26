31-летний Барских опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал без рубашки, передает Politeka.net.
Красавчик-певец засветил татуировки и рельефную верхнюю часть торса.
"Хочу на море ☀️😌", - признался он.
Первой пост Барских прокомментировала его давняя подруга, певица Миша Романова (экс-участница группы "ВИА Гра").
"Очень красивая эта серия фоток🔥", - написала блондинка.
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Другие пользователи присоединились к обсуждению:
"Ух, как раз не хватало таких фоточек в сегодняшние -18)) 😁🔥"; "Море тоже хочет чтоб приехал такой красавчик как ты.😍🔥"; "А кто не хочет 😂"; "Эх, а я хочу к Максу 😍"; "Макс,с твоими способностями без проблем, с наступающим новым годом 😘😍🌞🌊🎄"; "Тёплый взгляд 😍"; "Сладкий❤️😍💋".
Добавим, недавно Барских презентовал клип на свою новую песню «Tequila Sunrise».
"Подобной кропотливой и увлекательной работы, которая так бы сильно завладела мной во время подготовки и съемки, я не припомню. Это удовольствие, которому нет равных", - делился он впечатлениями в своем Инстаграм, показав бэкстейдж съемок.
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