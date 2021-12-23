Популярная украинская певица Даша Астафьева примерила необычный образ с корсетом на фоне озера с гусями, порадовав новыми снимками.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась в своем Инстаграм атмосферными кадрами. Астафьева снялась в необычной фотосессии под открытым небом. При этом, судя по зеленым деревьям и одежде Даши, снимки были сделаны еще в теплое время года.

На них Астафьева позировала, сидя на старой лодке на фоне озера, в котором плавали белые гуси. Из кадра тут же выбивался наряд певицы.

Так, Даша была одета в эффектный черный корсет с подтяжками, трусики, чулки и туфли. Дополняли образ высокие черные перчатки. В таком виде Астафьева как ни в чем не бывало томно выгибалась на фоне птиц.

«Прилетiли нашi гуси», - процитировала певица песню Антона Вельбоя.

Поклонники Даши не смогли пройти мимо.

«Боже, как красиво Даша присела», «Не угомонишься?», «Жили у бабуси», «Какая Вы всё-таки невероятная», «Вкусная девочка», «Ох, шо за женщина», «Чёрная лебедь первый раз вижу», «Высшая лига соблазна», - пишут люди.

Напомним, Астафьева раскованно покрутила формами на улице, едва прикрыв формы халатом.

Как сообщала Politeka, Камалию в сетке, Астафьеву в перьях и не только раскритиковали за неудачные наряды.

Также Politeka писала, что Астафьева раскрыла секрет успешных отношений с близким человеком.