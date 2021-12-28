Анна Саливанчук - украинская актриса, которая известна ролями в сериалах "Сваты", "Одного разу під Полтавою", "Пацики", и в фильмах "Свингеры", "Матч" и других, сообщает Politeka.net.

Кроме того, звезда любящая жена и мама двоих сыновей.

Анна Саливанчук активно ведет свой Инстаграм, в котором хвастается детьми, и делится мудрыми мыслями.

В одном из последних постов звезда позировала с детьми и мамой. В публикации актриса передала слова своей бабушки о том, что каждый человек - это решение чьей-то проблемы, и отметила, что это особый дар.

"Дар, который дан тебе, может быть не нужен всем, но он, безусловно, просто необходим кому-то – твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила", - написано в посте.

Публикация быстро собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Вот это интересно как сказано! Никогда не задумывалась, бабушка мудрая!👏", "И эту мудрость, ты несешь… каждый раз при встрече, остается что-то, какая-то фраза, которую я потом вспоминаю… благодарю тебя и твоему мудрому женскому роду♥️","Какие же вы красивые", - написали пользователи Сети.

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