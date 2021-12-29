Как передает Politeka.net, Элина Иващенко является начинающей популярной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Голос країни. Діти", где одержала победу. После этого девушка засветилась на "Х-Факторе" и вновь покорила своим талантом. Не так давно певица спела песню "Діаманти" вместе с популярным украинским певцом - Олегом Винником.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Элина Иващенко рассказала о том, что ночью неизвестный украл у неё задний дворник с машины. Однако, произошедшее засняла камера, и певица обратилась в полицию, чтобы найти нарушителя.

"В общем, доброе утро началось с того, что я подхожу к машине, а у меня выломан задний дворник. Я хочу обратиться, если, возможно, этот человек подписан на меня...Стоят камеры и сейчас по камерам я пробью, кто это сделал и будет лежать заявление в полиции. Поэтому вы попали не на тех, поздравляю вас", — рассказала Элина Иващенко.

"Тебе так это с рук не сойдет", — предупреждает певица.

"В общем, сделали как надо, заявление уже обрабатывается. Самое интересное, что это сделала девушка, которая держала в руках бутылку алкоголя, и которая держалась еле на ногах. Я не знаю, чем руководствуется человек, когда делает такую пакость, такую глупость и гадость. Я не понимаю, зачем это делать и кому это нужно", — высказалась Элина Иващенко.

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