Наташа Горовая - дочь продюсера Ирины Горовой, которая состояла в отношениях с рэпером Потапом,пишет Politeka.net. Артист воспитывал девочку, словно родную. По словам Потапа, если мужчина любит женщину, то должен и любить ее детей.

Сейчас Наташа Горовая уже взрослая девушка, которая строит карьеру, а также активно ведет соцсети. На недавних видео девушка выбрала хороший ракурс в своей комнате. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Можно было заметить большую кровать, на которой лежал домашний любимец и в углу зеленое дерево.

Красотка сделала любопытный фокус с телефоном, который внезапно исчезал из ее рук. При этом девушка корчила рожицу и смеялась.

"Как говорится - талант не пропьешь", - написала Наташа Горовая.

Пост быстро собрал около 100 лайков и много комментариев.

"Магия вне Хогвартса", - написал один из пользователей Сети.

Отметим, у Наташи Горовой есть сводный брат, который родился в браке Ирины Горовой и Потапа.

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