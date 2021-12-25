Как пишет Politeka.net, Наташа является дочерью Ирины Горовой от первых отношений. После этого Ирина вышла замуж за Потапа, который с самого малого воспитывал Наташу. Позже у пары появился совместный сын Андрей, а в 2014 брак распался. Но Алексей сохранил теплые отношения с бывшей супругой и детьми несмотря на то, что женился несколько лет назад на Насте Каменских. Сейчас Наташе 24 и она ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Горовая показала, какой купальник выбрала для зимних каникул. Наташа сделала репост поста Мишель Андраде, которая была в белом закрытом купальнике, лежа на яхте.
"Теперь я знаю, в каком купальнике проведу зимние каникулы", - написала Наташа на сторис.
"Браво", - добавила Горовая в сторис.
На втором фото Наташа удивила видом, где была с ярким цветом волос.
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