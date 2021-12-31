В сети опубликовали милое видео с Даном Баланом и красоткой-блондинкой, которая очень похожа на Тину Кароль.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Дану Балану, опубликовали очаровательное видео с артистом и его мамой Людмилой, которая очень схожа с Тиной Кароль.

В ролике Дан и его моложавая мамочка Люда стоят на сцене, у него в руках роскошный букет цветов, они обнимаются. Надо сказать, что мама артиста в свои 63 года выглядит просто потрясающе – на ней черное платье-карандаш и красные шпильки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий сценический макияж. женщина трепетно обращается к звездному сыну на румынском языке под аплодисменты зала.

В подписи к публикации написали: "Прекрасная семья". Поклонники тут же принялись комментировать видео, отмечая, что приняли Людмилу Балан за Тину Кароль: "Я сначала подумала, что это Тина, а не мама Дана", "Это новое или старое видео", "Боком когда стоит, прям сильно на Тину похожа", "Такие прекрасные мама и сын", "Мне сначала показалось, что это Тина", "Супер мама и прекрасный сын", "Родные, красивые, талантливые души", "Приятно смотреть!", "Людмила эталон красоты! Супер сын! Молодцы!".

Напомним, Балан на закрытой вечеринке удивил изменениями во внешности: "Господи, Данчик, какой он...".

Как сообщала Politeka, "Какой он худенький": в Сети всплыли архивные кадры Дана Балана задолго до знакомства с Кароль.

Также Politeka писала, что 63-летняя мама Дана Балана впечатлила энергичными танцами в коротком платье: "Так выглядит счастье".