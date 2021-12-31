Как пишет Politeka.net, известная на весь мир исполнительница 52-летняя Дженнифер Лопес, которая недавно рассказала о планах на будущее вместе с возлюбленным Беном Аффлеком, нередко впечатляет нарядами на мероприятиях. Поклонники решили вспомнить в конце 2021 года, как выглядела звезда ярче всего.
Своеобразной визитной карточкой Лопес стали наряды с определенными пикантными деталями. Это может быть фатин поверх тела, сеточка с блестками и едва прикрывающие лишнее крупные камни, пышные наряды с глубокими декольте или короткие платья с едва заметными бретельками.
Причем Дженнифер нравится выглядеть ярче остальных с молодых лет. Как видно в специальной подборке, розовый цвет артистка любит уже очень давно и периодически появляется в платьях насыщенного оттенка на красных дорожках.
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На других, свежих кадрах, можно заметить, как проходили съемки комедии, где Лопес сыграла главную роль. Для этого ей не пришлось отказываться от музыки, вместе с Малумой она также исполнила несколько композиций специально в рамках сюжета фильма. В ролике видно, что у Лопес есть много разных сторон характера и она привыкла к камерам даже когда просто ходит по площадке.
«Какая благородная; даже в халате будет изящна; ааа я так горжусь тобой !!! ily принцесса ♥ ️✨; И почему еще не замужем?; Не могу дождаться, пока выйдет фильм ❤️; Моя королева; Я люблю тебя ❤️; Замечательно; Люблю тебя ❤» - пишут в сети.
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