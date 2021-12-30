Даша Ульянова - не только победительница реалити-шоу, и бывшая гимнастка, также она телеведущая, пишет Politeka.net. Красотка много путешествует и часто делится кадрами и яркими эмоциями в своем Инстаграм, на котором у нее 274 тысячи подписчиков.
В этот раз звезда рассказала, что побывала в Монако. По признанию Даши Ульяновой, эта страна привела ее в восторг, ведь здесь "все пропитано атмосферой веселья и казино".
Однако в новом посте девушка призналась, что возвращается домой.
"Сегодня уже ✈️ домой 😌
Это был прекрасный уикенд и такая необходимая перезагрузка для меня: физическая и эмоциональная 👍🏻
Отдохнувшая, довольная и с новыми силами, я готова врываться в 2022 😃
А вы?", - написала Даша Ульянова, поинтересовавшись, где подписчики будут праздновать Новый год.
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"Дома с родными ❤️", "Дома с семьёй😍лучший вариант)", "💋🤗...Дашенька!...🌎🌷🌷🌷...Цветочек!🌈", "Дома, с семьей, салатики уже готовятся 😄😄", "Буду дома одна Год был тяжелый", - написали пользователи Сети.
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова покрасовалась перед камерой с идеально ровными волосами
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