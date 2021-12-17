Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова рассказала, было ли ей стыдно ли ей за свои поступки, а также ответила на вопрос о детях.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является популярной украинской гимнасткой и блогеркой, которая стала известна благодаря шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. У звезды ничего не вышло с главным героем проекта и пара рассталась, но теперь Даша активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

"Задайте мне вопрос", - предложила в новых сторис Даша.

"За какой самый безумный и необдуманный поступок вам стыдно и по сей день?", - спросил один из фанатов.

"Не помню такого, мне не за что не стыдно", - написано было в ответ.

Также Даша добавила фото, на котором села на шпагат между рядами сидений на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Когда детки будут? Пора", - написал еще один фанат.

Ульянова никак не ответила на вопрос, а только добавила красноречивое фото, на котором смотрела вверх.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" поработала над внешностью и показала, что получилось

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