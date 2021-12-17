Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является популярной украинской гимнасткой и блогеркой, которая стала известна благодаря шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. У звезды ничего не вышло с главным героем проекта и пара рассталась, но теперь Даша активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
"Задайте мне вопрос", - предложила в новых сторис Даша.
"За какой самый безумный и необдуманный поступок вам стыдно и по сей день?", - спросил один из фанатов.
"Не помню такого, мне не за что не стыдно", - написано было в ответ.
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Также Даша добавила фото, на котором села на шпагат между рядами сидений на НСК "Олимпийский" в Киеве.
"Когда детки будут? Пора", - написал еще один фанат.
Ульянова никак не ответила на вопрос, а только добавила красноречивое фото, на котором смотрела вверх.
Напомним, Ульянова из "Холостяка" поработала над внешностью и показала, что получилось
А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова рассказала, как изменилась ее жизнь после проекта
Также Politeka сообщала, что Даша Квиткова и Ульянова из "Холостяка" высказались о выборе Златы Огневич