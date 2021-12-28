Как сообщает Politeka.net, победительница одного и сезонов шоу "Холостяк", популярная блогерша, а теперь еще и телеведущая на музыкально канале Даша Ульянова поделилась в своем Instagram яркими фото и видео, а в подписи к публикации рассказала о главном событии уходящего года.
На снимке и видео с телеэфира Даша позирует в ярком красном костюме с брюками, пиджаком оверсайз и бюстгальтером. Этот наряд подчеркнул естественную привлекательность девушки и упругое декольте. ее волосы собраны в интересную прическу, а на лице яркий макияж и игривый взгляд.
В подписи к публикации Ульянова рассказала о главном событии года – она стала ведущей на музыкальном телеканале.
"Без итогов года и публичных выводов, хочу выделить важный этап в своей жизни. работа на телеканале "М2". Это была мечта, это была цель, и это был настоящий вызов самой себе. Знали бы вы, сколько было переживаний: понравлюсь ли я зрителю, смогу ли, да еще и литературный украинский язык. Понравилась! Смогла! А українська мова – то любов. І знаю, вам зайшло, мені теж", - поделилась Даша.
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