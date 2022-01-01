Как передает Politeka.net, Дарья Петрожицкая, которая недавно получила звание Заслуженной артистки Украины, поделилась с поклонниками праздничными эмоциями. Она опубликовала фото, на котором не смогла сдержать чувств. Актриса была одета в забавную толстовку с мультяшным персонажем. Она позировала возле гирлянд, улыбаясь и кривляясь на камеру.

«2022. Будьте счастливы и здоровы! Лав», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и поздравлений.

«Неземной любви, вселенского счастья, крепчайшего здоровья, море удачи, и дачу у моря!», «С Новым годом, милая улыбашка. Пусть всегда будут силы для новых свершений!», «Улыбка невероятная», «Звездочка», «С Новым годом!!! Будь сама собой», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Даша Петрожицкая сегодня является одной из самых популярных актрис в Украине. После сериала «Папик» ее зовут в самые топовые проекты.

Напомним, что Даша Петрожицкая не сдержала смех на пробах в новый проект: фото.

Как сообщала Politeka, Петрожицкая поделилась кадрами из нового проекта: «Даша, тебя не узнать».

Также Politeka писала, что Петрожицкая удивила видом с синими волосами: «Если татухи настоящие…».